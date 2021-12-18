Россияне назвали фильмы, которые будут смотреть в новогодние праздники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Три четверти россиян намерены часть новогодних праздников посвятить просмотру фильмов и сериалов, и только 24% граждан сообщили, что не будут смотреть кинофильмы, поскольку «есть много других дел» или придется идти на работу. Такие данные приводит опрос сервиса SuperJob.

Как передает РБК, согласно результатам опроса, каждый пятый россиянин (21%) планирует в новогодние праздники посмотреть какие-нибудь фильмы из классики советского кинематографа. В пятерку самых популярных советских картин попали «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика», «Джентльмены удачи» и «Чародеи».

«Это часть нашего общего культурного кода, без гайдаевских комедий Новый год может и не наступить», - отметили некоторые из опрошенных.

Современные зарубежные фильмы и сериалы собираются смотреть 16% опрошенных. Среди самых популярных кинолент фильмы о Гарри Поттере, «Игра престолов», «Ведьмак», «Дом Gucci» и «Острые козырьки».

Зарубежную классику выбрали 15% респондентов, особенно отметив фильмы «Один дома», «Гринч - похититель Рождества», «День сурка», «Красотка» и «Полицейская академия».

Только 7% опрошенных сообщили о своих планах смотреть современное российское кино. Лидерами в этой категории стали фильмы «Елки», «Последний богатырь», «Небо», «Чемпион мира» и «Полицейский с Рублевки».

Кроме того, 14% опрошенных заявили, что посмотреть английские видео с концертов, детективные сериалы, военные фильмы, исторические хроники, документальное кино о живой природе, аниме. Еще 3% респондентов собираются просто посмотреть то, что покажут по телевизору.

В опросе приняли участие 1600 человек из 383 городов во всех российских регионах.