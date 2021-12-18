В Нидерландах вводят жесткий карантин из-за штамма "омикрон" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жесткий карантин вводится в Нидерландах для того, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение нового штамма коронавируса «омикрон». Такое заявление в субботу, 18 декабря, сделал и.о. премьер-министра страны Марк Рютте.

«Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», - заявил премьер-министр, уточнив, что локдаун вступит в силу 19 декабря и будет действовать до 14 января.

Все учебные заведения будут закрыты, а жителям советуют работать дома и принимать не более двух гостей в день. Исключением назвали только Рождество и Новый год, когда можно принимать до четырех граждан.

Глава Национального института здравоохранения и окружающей среды Яп ван Диссел считает, что новый штамм станет доминирующим в Нидерландах где-то между Рождеством и Новым годом.

«Это серьезная проблема. В то же время мы знаем, что бустерная вакцинация повышает иммунитет и защищает если не от заражения, то от тяжелого течения заболевания», - заявил он

Тем временем и.о. вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге сообщил, что власти страны запустили беспрецедентную кампанию по бустерной иммунизации всего взрослого населения, и дополнительную дозу препарата от COVID-19 до конца января должны получить примерно 9,5 млн человек.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 18 декабря, мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за распространения штамма «омикрон», отметив, что больницы британской столицы могут оказаться переполнены пациентами в ближайшее время.