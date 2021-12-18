Глава СНБО заявил об отсутствии планов по размещению военных из других стран на Украине Фото: REUTERS

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил об отсутствии на данный момент планов по размещению на украинской территории военного контингента каких-либо других стран.

Глава СНБО отметил, что на сегодняшний день в стране есть представители США, Великобритании, а также Литвы, Польши и других стран, которые занимаются обучение украинских военнослужащих.

«Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны», - заявил он в интервью изданию «Апостороф ТВ».

Данилов заявил, что когда речь идет о большом военном контингенте, то каждая страна должна «определяться самостоятельно». «На сегодня информации о том, что они готовы собственной жизнью защищать Украину нет. Более того, я не думаю, что это их обязанность», - добавил он.

Напомним, накануне появилась информация, что глава объединенных вооружённых сил НАТО в Европе Тод Уолтерс предложил расширить контингент Североатлантического альянса в Болгарии и Румынии.