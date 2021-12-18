Школьники из России завоевали четыре золотые медали на Международной олимпиаде по информатике Фото: REUTERS

Ученики российских школ завоевали четыре золотые медали на 9-й Международной олимпиаде по информатике Romanian Master of Informatics, проходившей в Румынии в дистанционном режиме. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщается в Telegram-канале Министерства просвещения «Большая перемена».

«Российские школьники удостоены золотых медалей на 9-й Международной олимпиаде по информатике», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что в состав российской команды входило четыре школьника: Федор Ромашов и Антон Степанов из Москвы, Данил Клищ из Челябинска, Александр Бабин из Красноярска. В заявлении также говорится, что все они стали обладателями золотых медалей, а Ромашов «занял абсолютное первое место, набрав максимально возможный балл».

Напомним, ранее российские ученики завоевали две золотые и три бронзовые медали на Европейской олимпиаде среди школьников по физике (EuPhO), а также установили абсолютный рекорд на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике.