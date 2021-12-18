Сенат США до 14 января 2022 года примет решение о санкциях против "Северного потока - 2" Фото: REUTERS

Сенаторы США в ночь на 18 декабря достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях против газопровода "Северный поток - 2".

В пресс-службе сената утонили, что голосование должно пройти в верхней палате Конгресса не позднее 14 января 2022 года. Точная дата голосования будет объявлена позже. Для того, чтобы принять законопроект необходимо собрать 60 голосов.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявлял, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении компаний, связанных с газопроводом "Северный поток – 2".

Как писал сайт kp.ru, 23 ноября Минфин США ввел санкции в отношении компании Transadria и судна Marlin, которые связаны с трубопроводом "Северный поток – 2". Transadria зарегистрирована на Кипре, а связанное с ней судно Marlin ходит под российским флагом. Санкции введены на основании закона "О защите энергетической безопасности Европы".