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В мире18 декабря 2021 21:24

Самолеты Минобороны доставили из Кабула в Россию около 200 человек

Они приземлились на аэродроме "Чкаловский"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Самолеты Минобороны доставили из Кабула в Россию около 200 человек

Самолеты Минобороны доставили из Кабула в Россию около 200 человек

Фото: Иван ВИСЛОВ

Военно-транспортные самолеты Минобороны России вернулись из Афганистана. Они приземлились на аэродроме "Чкаловский", они доставили в РФ около 200 российских и афганских граждан.

Ранее сайт kp.ru писал, что 18 декабря Россия доставит гуманитарную помощь Афганистану, если не помешают погодные условия.

До этого три грузовых "Ил-76" с мешками муки, сахара и чая направили в Афганистан 30 ноября. Всего же внутри трех бортов было 36 тонн груза.