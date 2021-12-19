Самолеты Минобороны доставили из Кабула в Россию около 200 человек Фото: Иван ВИСЛОВ

Военно-транспортные самолеты Минобороны России вернулись из Афганистана. Они приземлились на аэродроме "Чкаловский", они доставили в РФ около 200 российских и афганских граждан.

Ранее сайт kp.ru писал, что 18 декабря Россия доставит гуманитарную помощь Афганистану, если не помешают погодные условия.

До этого три грузовых "Ил-76" с мешками муки, сахара и чая направили в Афганистан 30 ноября. Всего же внутри трех бортов было 36 тонн груза.