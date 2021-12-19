В СНБО Украины захотели получить компенсацию за вывоз из страны ядерного арсенала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина хочет получить компенсацию за переданный ядерный арсенал.

По его мнению, такой компенсацией является оборонительное оружие.

- Мы не нуждаемся в оружии для наступления, мы нуждаемся в оружии для защиты. В 1994 году, когда у нас забрали ядерные боеголовки, и США договорились, что их забирает РФ, Россия их забрала и сейчас шантажирует весь мир. ... Мы должны за это получить компенсацию, - заявил Данилов в интервью украинскому изданию "Апостроф".

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявлял, что Россия никогда не пойдет на применение ядерного оружия против Украины, поскольку у Киева есть серьезные ресурсы в РФ. Он также отмечал, что ядерной оружие не является средством сдерживания.