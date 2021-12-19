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Политика18 декабря 2021 22:38

Washington Post: Глава МИД Украины привал ЕС внести ясность в санкции против России

Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Washington Post: Глава МИД Украины привал ЕС внести ясность в санкции против России

Washington Post: Глава МИД Украины привал ЕС внести ясность в санкции против России

Фото: REUTERS

Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба призывает западные страны внести большую ясность в свои заявления о возможным введении санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию The Washington Post.

Украинский министр отмечает, что отсутствие детальных подробностей по мерам с их стороны может вызывать у Москвы сомнения по поводу готовности Запада к решительному ответу "в случае вторжения" России на Украину.