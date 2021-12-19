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Авто18 декабря 2021 23:35

В Москве искусственный интеллект будет помогать жителям домов узнавать о свободных парковках во дворах

Предполагается, что точность распознавания свободных мест должна будет составлять не менее 85%
Источник:kp.ru
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В Москве жители многоквартирных домов смогут дистанционно знать о наличии свободных мест на парковке во дворе. Сейчас АО "Электронная Москва", которая находится в ведении департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, объявило конкурс на проведение тестирования новинки.

Реализовывать поставленные задачи будут при помощи искусственного интеллекта. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

- Данный сервис позволит жителям многоквартирных жилых домов дистанционно узнавать о наличии свободных парковочных мест у дома, - рассказали представители ДИТ.