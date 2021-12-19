Правительство Германии объявило Британию зоной распространения мутаций коронавируса

Правительство Германии из-за штамма коронавируса "омикрон" приняло решение внести Великобританию с 20 декабря 2021 года в список стран и регионов, где широко распространены мутации ковида. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

На практике такое включение в перечень зон распространения мутаций covid-19 ведет к существенным ограничениям на поездки. Теперь прибывающим из Британии в Германию гражданам нужно будет отправляться на двухнедельных карантин. Такое правило будет действовать даже для тех, кто привит или переболел коронавирусом.