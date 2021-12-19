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Политика19 декабря 2021 1:03

Глава турецкого МИД: Убийство российского посла Андрея Карлова выявило "центры силы" для подрыва отношений Турции и России

При этом руководитель дипломатического ведомства считает, что у Москвы и Анкары есть сильная общая воля к развитию отношений государств
Источник:kp.ru
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова о существовании "центров силы", которые хотят подорвать отношения двух стран.

При этом руководитель дипломатического ведомства считает, что у Москвы и Анкары есть сильная общая воля к развитию отношений государств.

- Террористическое нападение на посла Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них, - рассказал глава МИД Турции РИА Новости.