NYT: Пентагон занижал число мирных граждан, погибших в Сирии, Ираке и Афганистане

Пентагон занижал число мирных жителей, которые погибли в результате нанесенных американскими военными авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане. К такому выводу пришли журналист газеты New York Times.

Отмечается, что на самом деле эта цифра может быть "намного больше", чем по подсчетам военных.

- Сейчас уже невозможно установить точное число жертв среди мирного населения, но одно можно сказать наверняка: оно намного выше, чем признал Пентагон, - пишет газета. Журналисты издания самостоятельно провели оценку потерь, посетили более сотни мест, связанных с ударами, а также пообщались с выжившими людьми и взяли интервью у бывших и действующих американских чиновников.