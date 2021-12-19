В МВД посоветовали придумать условный знак для просьбы о помощи перед поездкой за границу

В ведомстве советуют подумать о своей безопасности до поездки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты МВД России рассказали, как можно дополнительно обезопасить себя при поездке за границу. Эксперты советуют заранее придумать условный знак для просьбы о помощи, чтобы в случае неприятностей быстро дать понять близким о сложной ситуации.

Такой ситуацией могут быть, например, похищение или насильственное удержание, пояснили в МВД. В таком случае телефонный разговор будет проходить под контролем преступников и лучший способ дать понять близким о беде - сказать кодовую фразу, пишет ТАСС.

"Это должна быть очень простая фраза, которая не вызовет подозрений у преступников", - подчеркнули в пресс-центре ведомства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в подмосковном главке МЧС напомнили россиянам о правилах безопасного использования пиротехники. В ведомстве отметили, что такой товар стоит покупать только в специализированных магазинах и отделах, а при покупке не лишним будет проверить у продавца сертификат на соответствие товара.