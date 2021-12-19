Синоптик Тишковец предупредил москвичей об аномально низком давлении 19 декабря

Атмосферное давление в Москве в воскресенье на 25 мм ниже нормы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптик Евгений Тишковец предупредил москвичей об аномально низком давлении в воскресенье, 19 декабря. Об этом эксперт рассказал в своем Instagram.

Тишковец рассказал, что за минувшую ночь в столице выпало 5 миллиметров осадков, что фактически составляет 8% от месячной нормы.

"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится центром циклона, насыщенного снеговыми облаками и теплым атлантическим воздухом", - рассказал синоптик.

Он предупредил, что при этом атмосферное давление окажется аномально низким - на 25 единиц ниже положенной нормы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Москве на деревьях образовалась редкая и очень красивая изморозь. Красивые фото покрытых белой бахромой деревьев москвичи начали выкладывать в соцсети в воскресенье 12 декабря. Синоптик Евгений Тишковец в своем Instagram объяснил, как формируется эта красота и чем она может быть опасна.