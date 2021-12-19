В России впервые с октября выявили менее 200 тысяч случаев заражения коронавирусом за неделю

Также снижается смертность от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в воскресенье, 19 декабря, опубликовал новые данные по количеству подтверждаемых случаев COVID-19 за последнюю неделю. С 13 по 19 декабря было зарегистрировано 197 894 случая заражения против 215 283 неделей ранее.

Отмечается, что снижение заболеваемости составило 8,1%. При этом выздоровели 243 566 человек, что стало новым максимумом с начала эпидемии.

Также значительно снизилось количество пациентов, которые проходят лечение от коронавируса в данный момент. Если в прошлое воскресенье их было 986 058, то в это - 932 666, что стало минимумом с конца октября. Снижается и смертность - она падает четвертую неделю подряд.

Как ранее писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в Российской Федерации выявлены 27 967 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. Об этом сообщил Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии общее количество заразившихся коронавирусом – 10 214 790 человек.