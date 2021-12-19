Экс-офицер ЦРУ заявил, что США не должны воспринимать Россию как «империю зла»

Бывший офицер ЦРУ предостерег от восприятия России как "империи зла". Фото: REUTERS

Бывший офицер ЦРУ Джозеф Вайсберг выступил на страницах издания The Washington Post со статьей, в которой предостерегает соотечественников от восприятия России в качестве «империи зла».

Вайсберг отмечает, что взгляды большинства американских политиков застряли в прошлом, во временах холодной войны. По словам экс-офицера ЦРУ, Вашингтон придерживается бинарного мировоззрения, представляя Москву «империей зла», а США – «воплощением добродетели и жертвами безнравственного оппонента».

Джозеф Вайсберг рассказал, что его мировоззрение изменилось с тех пор, как он около 20 лет работал для «уничтожения КГБ и, в более широком смысле, советского Голиафа». С тех пор Вайсберг переосмыслил отношения двух государств и пришел к выводу, что его взгляды на СССР как на «империю зла» были упрощенными. Он считает, что сегодня воспринимать Россию как «империю зла» также было бы неправильно

«Вместо того чтобы попытаться понять точку зрения Путина, мы воспринимаем его как злобную силу, которая нападает на нашу страну, используя пропаганду и ложь, чтобы настроить наших граждан друг против друга», - пишет Вайсберг.

«Я не верю, что президент России Владимир Путин и его друзья в Кремле являются злодеями, которые угрожают нашей стабильной, порядочной и гуманной демократии», — отмечает он.

Вайсберг также напомнил, что предпринимаемые в последние годы шаги США по включению Латвии, Литвы и Эстонии в состав НАТО, размещению американских вооружений на территории этих стран и принятие санкций в отношении Москвы были «агрессивными действиями, которые разумное государство, как и каждый разумный человек, может счесть угрозой».

Джозеф Вайсберг – американский писатель, сценарист, бывший офицер разведки.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Россия подготовила свои предложения о взаимных гарантиях безопасности для Соединенных Штатов и НАТО.