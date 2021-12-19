Суд приговорил отца Ивана Жданова к условному сроку

Юрию Жданову также назначен двухлетний испытательный срок Фото: Андрей МИРЕЙКО

Юрия Жданова, отца экс-директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Ивана Жданова, приговорили к трем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и служебном подлоге. Соответствующие решение вынес суд в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщил адвокат подсудимого Владимир Воронин в Twitter.

Как уточнил адвокат, освобождение произошло в зале суда. До приговора Жданов находился под стражей.

Адвокат также опубликовал фотографию части текста судебного решения, в которых говорится о том, что Юрию Жданову также назначен двухлетний испытательный срок. Он будет находиться под подпиской о невыезде, а после вступления приговора в силу ему запретят менять постоянное место жительства без какого-либо предварительного уведомления государственных органов.

Прокуратура требовала наказания в виде трех лет колонии. Юрия Жданова обвиняли в том, что, будучи заместителем главы администрации в посёлке Искателей, он посоветовал выделить женщине жилье по договору социального найма, но после оказалось, что семья уже получала жилищную субсидию. В результате квартира была возвращена в собственность администрации, а договор официально расторгнут.

Юрию Жданову были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Служебный подлог», он был арестован в Ростове-на-Дону в марте этого года.

*Признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией