Терапевт Амир Хан предложил включить ночную потливость в список симптомов штамма "омикрон" Фото: REUTERS

Обильное потоотделение во время сна является одним из симптомов нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Такое заявление сделал терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан.

Как отметил специалист, кроме таких стандартных симптомов коронавируса, как высокая температура, сухой кашель, потеря обоняния и вкуса, штамм «омикрон» проявляется в виде головной боли, насморка, усталости и ломоты.

Амир Хан также указал на недавнее заявление врачей из Южной Африки, которые сообщили, что пациенты с новым штаммом коронавируса стали жаловаться на повышенную потливость по ночам.

«Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье», — отметил эксперт.

Напомним, накануне британские ученые выяснили, что штамм «омикрон» может вызывать потерю аппетита, что является достаточно редким симптомом для этого варианта коронавируса. Специалисты также назвали другие симптомы нового штамма.