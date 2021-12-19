Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика19 декабря 2021 9:32

Порошенко считает, что Украина должна первой отреагировать на предложения по гарантиям для России

По словам бывшего украинского лидера, реагировать должны "все, кого это касается"
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Петр Порошенко.

Петр Порошенко.

Фото: REUTERS

Украинские власти должны первыми среди других стран отреагировать на предложенные Москвой гарантия безопасности. Такое заявление в воскресенье, 19 декабря, сделал бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его мнению, ответ на предложения Москвы не может быть только ответом США. «Реагировать должны все, кого это касается. А Киев - самым первым. Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах», - написал экс-президент Украины на своей страницы в Facebook.

Порошенко заявил, что на сегодняшний день определяется «стратегический горизонт» развития Украины, а также решается ее судьба». Как полагает политик, любые переговоры по гарантиям безопасности для Москвы должны быть связаны с вопросами Донбасса и Крыма, поскольку договоренности на этот счет будут «нежизнеспособны и опасны» как для незалежной, так и для других стран.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Всего было представлено два документа, основными положениями одного из них стало исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины.