Порошенко считает, что Украина должна первой отреагировать на предложения по гарантиям для России

Петр Порошенко. Фото: REUTERS

Украинские власти должны первыми среди других стран отреагировать на предложенные Москвой гарантия безопасности. Такое заявление в воскресенье, 19 декабря, сделал бывший президент Украины Петр Порошенко.

По его мнению, ответ на предложения Москвы не может быть только ответом США. «Реагировать должны все, кого это касается. А Киев - самым первым. Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах», - написал экс-президент Украины на своей страницы в Facebook.

Порошенко заявил, что на сегодняшний день определяется «стратегический горизонт» развития Украины, а также решается ее судьба». Как полагает политик, любые переговоры по гарантиям безопасности для Москвы должны быть связаны с вопросами Донбасса и Крыма, поскольку договоренности на этот счет будут «нежизнеспособны и опасны» как для незалежной, так и для других стран.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности в Европе. Всего было представлено два документа, основными положениями одного из них стало исключение продвижения альянса на Восток и присоединение к нему Украины.