В Москве 26 декабря 2021 года вырастут сугробы в два раза больше нормы

Синоптики прогнозируют в Москве сугробы вдвое больше положенной нормы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве и Подмосковье погода на месяц опережает климатический календарь. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сугробы продолжают расти!», - написал Тишковец на своей странице в Facebook.

Синоптик рассказал, что на базовой метеостанции ВДНХ в Москве в ночь на 19 декабря выпало 8 процентов месячной нормы осадков. Сугробы выросли до 23 см при норме для этого времени в 15 см. На метеостанции Тушино специалисты намеряли 27-сантиметровые сугробы. А в Подмосковье самые большие сугробы в Павловском Посаде и в Черустях. Снегомерные линейки там «утонули» на глубину 29 и 33 сантиметра.

В европейской части России самые заснеженные – республика Коми и Пермский край. Там высота снежного покрова – 72 см и 84 см соответственно. В крымских горах на Ай-Петри и Ангарском перевале выпало 3 см снега, а на Кавказе на Клухорском перевале – 72 см.

«За предстоящую неделю в Москве в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 см, а в понедельник – до 32-37 см, что вдвое больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь», - прогнозирует Евгений Тишковец.

Ранее Евгений Тишковец предупредил москвичей об аномально низком атмосферном давлении в воскресенье, 19 декабря.