Посольство РФ назвало выдачу Швейцарией в США Клюшина новым эпизодом "охоты" на россиян Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выдача Швейцарией в США российского предпринимателя Владислава Клюшина является очередным эпизодом продолжающейся «охоты» на россиян в третьих странах со стороны Вашингтона. Такое заявление в воскресенье, 19 декабря, сделал пресс-секретарь российского посольства в Швейцарии Владимир Хохлов.

«Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном "охоты" на российских граждан в третьих странах», - приводит ТАСС слова дипломата.

Хохлов выразил глубокое разочарование решением Федерального ведомства юстиции Швейцарии, а также «поспешной организацией» выдачи российского гражданина, который находится под арестом с 21 марта этого года.

Напомним, днем ранее, 18 декабря, россиянина Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США. Официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер заявляла, что это связано обвинениями против россиянина в финансовых махинациях.