Экс-советник Буша не увидел риска новых санкций США против России без военной эскалации на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм прокомментировал вероятность введения «адских санкций» в отношении Москвы.

Специалист полагает, что нынешний американский лидер Джо Байден объявит новые ограничения в отношении Москвы только в случае, если Россия нападет на Украину, что он назвал попыткой сдержать действия российской стороны. «Вариант, когда Байден решился бы на санкции без вторжения [на Украину] со стороны Москвы, я исключаю», — приводит «Интерфакс» слова эксперт.

Как напомнил Грэм, глава Белого дома не раз заявлял о том, что не намерен нагнетать напряжение в отношениях с Москвой. Специалист предложил посмотреть на политику Байдена, начиная с января текущего года, отметив, что все его санкционные меры были на самом деле «очень мягкими». По его словам, ограничения, введенные весной этого года, касались вмешательства во внутренние дела страны и выборов, то есть проблем, существовавших еще при прошлых президентах США.

По мнению экс-советника американского лидера, Байден хочет стабильных и предсказуемых отношений с Москвой, чтобы сосредоточить внимание на Пекине.

Напомним, в Кремле ни раз заявляли, что Россия не намерена ни на кого нападать, а что касается перемещения войск, то это происходит только на российской территории. Там также сообщали, что Москва не несёт ни для кого угрозы.