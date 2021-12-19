Глава Минобороны Франции заявила, что Париж не хочет возвращаться к «холодной войне» с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Париж не хочет возвращаться к «холодной войне» с Москвой. Такое заявление сделала министр обороны Франции Флоранс Парли, отметив, что стороны должны «сохранять хладнокровие» и поддерживать диалог.

Комментируя вопрос газеты Journal de Dimanche о том, какие меры могут принять западные государства против Москвы, глава военного ведомства отметила, что против России уже введены санкции, которые можно ужесточить, а также указала на возможность «политически изолировать» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

«Но мы не хотим возвращения к холодной войне», - отметила она.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле ни раз говорили о том, что Россия не намерена ни на кого нападать, а что касается перемещения войск, то это происходит только на российской территории.

Напомним, в минувшую пятницу, 17 декабря, российский посол в Париже Алексей Мешков сообщил, что договоренности о встрече президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона имеются, однако в практическом плане эта тема не обсуждается. По его словам, одним из препятствия является сложная ситуация с распространением коронавирусной инфекции.