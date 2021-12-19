Генсек НАТО назвал «шагом назад» идею новой конференции с Россией о «сферах влияния»

Столтенберг выступил против конференции с Россией "о сферах влияния". Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался против идеи новой конференции с Россие, где переговоры шли бы о зонах влияния, назвав ее «совсем неверным направлением».

«Идея о проведении новой конференции была бы для нас шагом назад», - сказал он в интервью изданию Le Journal de Dimanche, опубликованном в субботу, 18 декабря.

Столтенберг предложил вместо этого обсудить с Москвой меры укрепления доверия, контроля над вооружениями, снижения напряженности и обеспечения прозрачности учений.

Ранее на kp.ru сообщалось о заявлении Столтенберга, что НАТО продолжит расширение на Восток, несмотря на протесты России. Генсек альянса напомнил, что в НАТО уже вошли Черногория и Северная Македония.

Также Йенс Столтенберг призвал страны альянса готовиться к худшему сценарию развития событий на Украине, отметив, что в настоящее время прямой угрозы для НАТО нет.