В РФПИ сообщили, что «Спутник V» собираются безвозмездно передать странам Африки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» может быть на безвозмездной основе передана в страны Африки. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, напомнив, что там сейчас распространяется новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон».

«Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия "омикрона"», - заявил глава РФПИ в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что проверка эффективности существующих российских вакцин против штамма «омикрон» занимает примерно три недели. По ее словам, эффективность препаратов оценят уже до конца 2021 года.

При этом, как писал сайт kp.ru, директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация препаратом «Спутник V» и ревакцинация «Спутником Лайт» полностью защищает от заражения штаммом коронавирусной инфекции «омикрон».