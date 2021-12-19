Читатели WP призвали США последовать всем предложениям России по гарантиям безопасности

Читатели WP призвали последовать всем предложениям России по гарантиям безопасности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели американского издания The Washington Post раскритиковали авторов статьи, которые попытались найти в предложенных Россией гарантиях безопасности попытки найти предлог для «вторжения» на Украину, а также призвали пойти на уступки Москве.

Журналисты Робина Диксона и Пола Сонна заявили, что Россия специально предъявила высокие требования к США и НАТО по гарантиям безопасности для того, чтобы впоследствии оправдать ввод российских войск в соседнее государство.

Далеко не все читатели согласились с этой позицией, отметив, что Запад намерено раздувают тему «агрессивных действий» Москвы, в то время как президент России Владимир Путин «никому не угрожает».

«Это фантазии - особенно вся эта истерика по поводу выбора момента для вторжения, которая подкрепляется лишь размытыми снимками со спутника», - написал один из пользователей.

Некоторые открыто призвал пойти на уступки Москве.

«Просто примите все требования России, но в обмен пусть она прекратит отношения с Китаем», - предложил один.

Однако другой считается, что это невозможно, поскольку у Пекина «тоже масса проблем с США и НАТО, как и у России». «Вашингтон, по сути, выстрелил себе в ногу, оттолкнув Москву», - добавил он.

Напомним, Кремль на раз говорил о том, что Россия не намерена ни на кого нападать, а относительно перемещения войск, то это происходит только на российской территории. Там также сообщали, что Москва не несет ни для кого угрозы.