Сербия собирается провести переговоры о дополнительных поставках газа из России 20-21 декабря 2021 Фото: REUTERS

Переговоры о поставках в Сербию дополнительных объемов российского газа по сниженным ценам пройдут понедельник и вторник, 20-21 декабря. Такое заявление в воскресенье, 19 декабря, сделал сербский президент Александар Вучич.

«Завтра и послезавтра ожидаем дополнительные переговоры [с российской стороной], связанные с газом», - заявил президент Сербии в ходе осмотра ТЭС «Костолац».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и его сербский коллега договорились, что Сербия в следующие шесть месяцев будет получать газ по 270 долларов за тысячу кубических метров. Как позже заявили в Кремле, ценообразование у долгосрочных контрактов на поставки голубого топлива происходит по формуле цены, «которая зиждется на цене нефти и нефтепродуктов», и значительно отличается от того, как устанавливается стоимость на спотовых рынках.