Перебравшиеся в Германию через Белоруссию мигранты рассказали о схеме переброски нелегалов

Мигранты, которым удалось добраться до Германии через Белоруссию и Польшу, рассказали, как работает схема переброски нелегалов. Фото: REUTERS

Двое мигрантов из Ирака, которым удалось добраться до Германии через Белоруссию, рассказали журналистам, как устроена схема переброски нелегалов. Историю рассказывает РИА Новости.

По словам мигрантов Матина и Кейсера, после того, как они прилетели в Минск, их привезли на такси к белорусско-польской границе. Там группу в 60-70 человек на нейтральную полосу пропустили белорусские пограничники. Мигранты провели несколько дней в лесу на нейтральной территории со стороны Белоруссии, после чего перебрались на нейтральную полосу с польской стороны. После шести дней в лесу без еды мигрантов обнаружили польские пограничники.

Часть мигрантов задержали, некоторым удалось проникнуть на территорию Польши. Через три дня водитель-поляк, услуги которого были оплачены мигрантами еще в Ираке, вывез их из страны. Иракцы попали во Франкфурт-на-Майне, где из задержала полиция и поместила в миграционный центр.

Ранее на kp.ru сообщалось о польском пограничнике, который перебежал на территорию Белоруссии. Мужчина утверждает, что не смог выдержать убийства мигрантов и волонтеров, которые им помогали, которые осуществляли его коллеги. Польская сторона утверждает, что у дезертировавшего солдата были как серьезные личные проблемы, так и проблемы с польским законом.