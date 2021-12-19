Вучич предсказал Европе «энергетический хаос» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Энергетический кризис в Европе усугубляется и в будущем может перерасти в хаос, считает президент Сербии Александар Вучич.

«Полный хаос только наступает в значительной части Европы, это видно буквально везде, на всех биржах, по всем ценам», – заявил сербский лидер в ходе осмотра тепроэлектростанции «Костолац».

По словам политика, у Сербии сейчас электричество есть везде за исключением 500 домохозяйств. Энергосеть страны стабильна, отметил он. Этого удалось добиться благодаря в том числе поставкам мазута из Азербайджана и Ирана, сообщил президент Сербии.

Как писал сайт kp.ru, ранее Вучич заявил, что подорожание электроэнергии и энергетический кризис в европейских странах вызваны безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков.

Напомним, в четверг, 16 декабря, участники саммита Евросоюза не смогли принять итоговое заявление по энергетическому кризису в Европе из-за разногласий между главами государств и правительств стран Евросоюза.