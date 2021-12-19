Песков убежден, что Владимира Путина никто не заразит коронавирусом

Песков рассказал, какие меры предпринимаются, чтобы президент РФ не заразился коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дмитрий Песков рассказал, как российского президента защищают от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом он подробно рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год», который демонстрируется на канале «Россия 1».

Отвечая на вопрос журналистки, каков план на случай, если президент заразится коронавирусом, Дмитрий Песков сказал:

-Ну слушайте, он же Путин, кто его заразит?

Владимир Путин привит от COVID-19, в том числе и назальной вакциной. Тем не менее все, кто так или иначе работает и контактирует с Путиным, соблюдают правила эпидемиологической безопасности. Безопасность президента обеспечивает «необходимое количество специалистов», отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президент, подавляющее большинство работников администрации президента имеют иммунитет к COVID-19, они либо переболели, либо вакцинировались. Тех сотрудников администрации, кто не хочет прививаться, убеждают в необходимости сделать это, отметил Песков. Перед общением с Путиным некоторых людей отправляют на карантин, остальных особо тщательно тестируют на COVID-19.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Дмитрий Песков заявил о случаях смертей от коронавирусной инфекции среди сотрудников администрации президента и их родственников, отметив, что Владимир Путин остро реагирует на предоставляемые ему данные о смертности от COVID-19.