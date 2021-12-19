Собянин рассказал, во сколько обходится лечение одного больного коронавирусом в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ

Лечение одного пациента, больного коронавирусной инфекцией, обходится московским стационарам в 240 тысяч рублей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Если в среднем считать, то где-то около 240 тысяч на человека…Четверть миллиона – один больной в стационаре», – рассказал глава Москвы в эфире телеканала «Россия 1».

Он объяснил, что чем тяжелее протекает заболевание, тем больше стоит лечение пациента.

Как писал сайт kp.ru, ранее Собянин рассказал, что около 60% больниц и поликлиник, появившихся в Москве за 10 лет, были построены за счет частных инвестиций. По его словам, за последнее десятилетие в Москвы было построено более 100 больниц и поликлиник.

До этого мэр Москвы говорил, что в 2021 году в столице была завершена реконструкция 35 поликлиник, а в 2022 в городе отремонтируют еще 50 медицинских учреждений.