Гинцбург рассказал, что получивший назальную вакцину от коронавируса человек не будет переносчиком инфекции

Александр Гинцбург рассказал, что вакцинированный назальной вакциной от ковида человек не будет распространять инфекцию. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Назальная вакцина от коронавируса делает человека неспособным распространять вирус при кашле или чихании. Такое заявление сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Специалист считает что такое свойство назальной вакцины дает большое преимущество в плане популяционного иммунитета.

«Человек, который вакцинировался интраназально, он никогда не будет переносчиком данной инфекции. Человек, который вакцинировался в результате укола, он, опять же таки, не заболеет, но на своей слизистой он может перенести вирус, да и попадая, соответственно, в окружение невакцинированных людей, если он кашлянет, чихнет - он выделит этот вирус, и окружающие могут заболеть», - сказал Александр Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

Ранее Гинцбург говорил о том, что назальная вакцина должна стать дополнением к инъекционной прививке, а не ее заменой.

Назальную вакцину испытал на себе президент РФ Владимир Путин.

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