Россиянка Кристина Резцова взяла бронзу в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону во Франции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси.

Резцова проиграла победительнице – Эльвире Эберг – 12,1 секунды, при этом россиянка дважды промахнулась. Эберг же преодолела дистанцию за 35 минут и 21,7 секунды, промахнувшись два раза. Представительница Франции Жюлия Симон пришла второй, отстав от Эберг на 10,7 секунды, передает "КП-Спорт".

Для Резцовой бронзовая медаль стала первой наградой в индивидуальной гонке. Другая россиянка – Ульяна Нигматуллина – стала седьмой.

В воскресенье, 19 декабря, на этапе Кубка мира в Анси пройдет последняя гонка – мужчины побегут масс-старт.

Как писал сайт kp.ru, в немецком Дрездене 19 декабря 2021 прошел первый в сезоне Кубка мира по лыжным гонкам командный спринт. В финал в женской части соревнований прошла российская команда в составе Христины Мацокиной и Натальи Непряевой.