Собянин сообщил, что перед Новым годом в Москве не планируют вводить дополнительные ограничения из-за коронавируса

Сергей Собянин рассказал, в какую сумму обходится лечение одного пациента с ковидом в московских стационарах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Собянин сообщил, что дополнительных противоэпидемических мер перед Новым годом в российской столице вводить не планируется. Об этом он сказал в документальном фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия-1».

Если решение о дополнительных ограничениях будет принято, об этом сообщат заранее, уточнил Собянин.

«Жить так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется [ужесточить ограничения], то мы, конечно, заранее объявим», - сказал Сергей Собянин, добавив, что власти Москвы ужесточают ограничения только тогда, когда рост заболеваемости коронавирусной инфекцией становится неконтролируемым.

Ранее Сергей Собянин назвал сумму, в которую обходится лечение одного больного коронавирусом в московских клиниках. По его словам, средняя стоимость лечения больного ковидом в стационаре – 240 тысяч рублей. Эта сумма может быть больше в зависимости от тяжести течения болезни.