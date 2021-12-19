На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел взрыв Фото: сайт «АвтоВАЗа»

На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел взрыв. Как сообщил источник в экстренных службах, инцидент случился в чугунно цехе предприятия.

«Около 17:00 в чугунном цехе в корпусе №20 на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел взрыв», – передает «КП-Самара».

Возгорания после взрыва не произошло, в результате происшествия никто не пострадал. Как установили пожарные, взрыв произошел из-за разгерметизации редуктора на ацетиленовом баллоне для сварки.

В штатный режим работы завод вернется в понедельник, 20 декабря.

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