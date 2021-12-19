Пожар произошел в шахте имени Рубана в Кузбассе

В Кемеровской области в шахте имени Рубана произошел пожар. С места происшествия эвакуирют 128 горнорабочих.

Как рассказал ТАСС источник в пресс-службе компании «СУЭК-Кузбасс», в шахте произошло нагревание угольного пласта. Между тем в экстренных службах сначала рассказали, что возгорание случилось в недействующей штольне, затем, что возгорания не было.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября 2021, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате аварии погиб 51 человек, среди которых пять спасателей.

На прошлой неделе было задержано руководство холдинга СДС, которому принадлежит шахта «Листвяжная» в Кузбассе.