Видео уничтожения боевиков в Сирии беспилотниками «Ланцет» показало Минобороны РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сети появилось видео уничтожения боевиков в Сирии ударными беспилотными аппаратами «Ланцет» в апреле 2020 года. Кадры, снятые Министерством обороны РФ, были показаны в эфире телеканала «Россия 1».

На видео солдат, управлявший дроном, рассказал, что за два дня до проведения спецоперации боевик обстрелял сирийский конвой, а также сжег два грузовика. В ходе разведки был обнаружен расчет противотанкового ракетного комплекса, которым руководил ликвидированный боевик. Террористы был поражены осколками барражирующего боеприпаса, сообщил военнослжащий.

Как писал сайт kp.ru, в сентябре этого года оссийский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» сбил в Сирии дрон боевиков, нацеленный на авиабазу Хмеймим.

До этого российские военные уничтожили принадлежащие террористами беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии.