Более 13 тысяч человек подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой прекратить уголовное преследование мэра Томска Ивана Кляйна

Томичи приходят к зданию суда, чтобы поддержать аплодисментами своего мэра. Фото: Валерий Доронин

Более 13 тысяч томичей подписали обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой прекратить уголовное преследование временно отстраненного от должности мэра Томска Ивана Кляйна. Сбор подписей организовали после ареста руководителя отдела по расследованию особо важных дел, который курировал дело Кляйна.

Напомним, что мэр Томска вот уже больше года находится под арестом, а Томск остается без градоначальника. Ивана Кляйна обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Однако в ходе открытого процесса дело томского мэра начало рассыпаться в суде: многочисленные свидетели, приглашенные стороной обвинения, превратились в свидетелей защиты и говорят о невиновности градоначальника. А истец и двое ключевых свидетелей обвинения путаются в показаниях…

Томичи не верят в виновность своего мэра. Депутаты городской Думы отказались лишать И. Кляйна полномочий мэра Томска. Коллеги-мэры из Ассоциации сибирских и дальневосточных городов также выступили в его защиту. Известные томские академики, врачи, писатели, бизнесмены поддержали Кляйна открытыми письмами.

А в начале декабря столичные правоохранители задержали руководителя отдела по рассмотрению особо важных дел Следственного управления СК РФ по Томской области Сергея Арефьева по подозрению в многомиллионной взятке. Именно под руководством Арефьева следствие «работало» с мэром Томска, настаивая на признании его вины.

Учитывая коррупционный скандал в томском следкоме, упорство, с которым сторона обвинения продолжает настаивать на «преступных деяниях» мэра Томска Ивана Кляйна, заставляет томичей сомневаться в непредвзятости обвинителей. После шокирующего этапирования Арефьева в наручниках в Москву в Томске открылись пункты сбора подписей под обращением к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину в защиту мэра Ивана Кляйна. За несколько дней более 13 тысяч томичей подписали это письмо. Обращение к гаранту Конституции России, президенту В.В.Путину отправлено по назначению в столицу. А жителям Томска остается надеяться на справедливость разрешения ситуации в отношении арестованного градоначальника.