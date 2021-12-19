Спасателям удалось эвакуировать с шахты имени Рубана в Кузбассе более 120 горнорабочих Фото: пресс-служба компании "СУЭК-Кузбасс"

Из шахты имени Рубана в Кемеровской области эвакуированы уже более 120 горнорабочих, рассказал источник в экстренных службах.

Как передает «КП-Кузбасс», открытого огня в шахте не было. Инцидент произошел в результате самонагревания пласта. После случившегося сработали датчики температуры и угарного газа. По предварительной информации, пострадавших нет.

В настоящее время прокуратура Кемеровской области организовала проверку.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября 2021, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате аварии погиб 51 человек, среди которых пять спасателей.