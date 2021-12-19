Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 декабря 2021 16:34

Умер Валерий Стигнеев, историк российской фотографии

Валерий Стигнеев скончался на 85-м году жизни
Абдулла ШАКИРОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Валерий Стигнеев Фото: Леонид Свердлов/ ТАСС

Валерий Стигнеев Фото: Леонид Свердлов/ ТАСС

Умер фотограф, историк российской фотографии Валерий Стигнеев. Он скончался в возрасте 84 лет.

«Не стало Валерия Тимофеевича Стигнеева, одного из ярких летописцев истории российской фотографии. Его книги «Век фотографии. 1894-1994», «Зарождение советской фотографии. 1920-е годы», «От пикториализма к фоторепортажу. Очерки истории отечественной фотографии 1900-1950»…стали настольными для тех, кому интересны перипетии судеб мастеров светописи, репортеров, драмы, разыгрывавшиеся в Русском фотографическом обществе (РФО) или страсти вокруг группы «Октябрь», – сообщает «Российская газета».

Валерий Стигнеев родился в 1937 году. С 1990 года был почетным членом Союза фотохудожников России. Он является автором многочисленных монографий и статей и составителем фотокниг. Стигнеев был куратором выставок фотографий и участником выставок в России и за границей.