Умер Валерий Стигнеев, историк российской фотографии

Валерий Стигнеев Фото: Леонид Свердлов/ ТАСС

Умер фотограф, историк российской фотографии Валерий Стигнеев. Он скончался в возрасте 84 лет.

«Не стало Валерия Тимофеевича Стигнеева, одного из ярких летописцев истории российской фотографии. Его книги «Век фотографии. 1894-1994», «Зарождение советской фотографии. 1920-е годы», «От пикториализма к фоторепортажу. Очерки истории отечественной фотографии 1900-1950»…стали настольными для тех, кому интересны перипетии судеб мастеров светописи, репортеров, драмы, разыгрывавшиеся в Русском фотографическом обществе (РФО) или страсти вокруг группы «Октябрь», – сообщает «Российская газета».

Валерий Стигнеев родился в 1937 году. С 1990 года был почетным членом Союза фотохудожников России. Он является автором многочисленных монографий и статей и составителем фотокниг. Стигнеев был куратором выставок фотографий и участником выставок в России и за границей.