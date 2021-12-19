Шампанское, икру и колпаки Деда Мороза: Аналитики перечислили подарки, которые заказывают в офисах

Во многих компаниях уже начались корпоративы Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, что перед новым годом заказывают в офисы россияне. В Москве и Санкт-Петербурге в 3,8 раз выросли продажи икры, а в Тюмени – на 40% подскочил интерес к колпакам Деда Мороза.

Такие данные озвучили аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров "Сбермаркет".

В московские офисы помимо икры активно заказывают мандарины. А в Северной столице, Новосибирске и Воронеже еще в конце ноября озаботились покупкой шампанского и конфет в подарочных упаковках. У бизнеса вырос спрос на данные товары в три раза.

Аналитики полагают, что ранний интерес обусловлен желанием сэкономить. Не секрет, что в декабре цены на подарочные новогодние наборы серьезно растут. К тому же, многие могли среагировать на новости о предстоящем скачке цен на алкоголь, пишет Life.

Украшения для офисов стали заказывать с начала декабря. Спрос на хлопушки и бенгальские огни по всей России в среднем увеличился в 5,3 раза.

Интерес к гирляндам и искусственным елям вырос на 5,7 и в 4,2 раза соответственно. А елочные игрушки заказывают в 3,9 раз чаще, чем годом ранее.

Во многих организациях уже стартовали корпоративы.Встречать год тигра астрологи рекомендуют в нарядах трех цветов на выбор – синего, лилового или черного, сообщает интернет издание "Подмосковье сегодня".

Ранее преподаватель в сфере правильного питания Силаева посоветовала, какие салаты стоит поставить на новогодний стол и назвала те из них, которые будут "живы" несколько дней после праздника.

Например, символ праздника "Оливье" может храниться в холодильнике всего 12 часов. Винегрет "проживет" столько же, а при комнатной температуре всего 6 часов, сообщает Пятый канал.