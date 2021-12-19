Доступ к информационным ресурсам МВД России восстановлен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Министерства внутренних дел России устранили технический сбой, блокировавший доступ к информационным ресурсам ведомства.

«В течение полутора суток технические специалисты МВД России в круглосуточном режиме проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена – доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме», – сообщается на сайте МВД РФ.

Как отмечается в сообщении, технический сбой был вызван коммунальной аварией в серверных помещениях. В ее результате компьютеры с данными по линии работы Госавтоинспекции были залиты водой.

Сайт kp.ru писал, что технический сбой в работе ГИБДД произошел в субботу, 18 декабря. Вначале предполагалось, что неполадки будут устранены в течение суток. Государственная инспекция безопасности дорожного движения объявила, что граждане, которые не смогли получить водительские удостоверения или зарегистрировать транспортные средства 18 декабря 2021, смогут это сделать на следующий день, в воскресенье 19 декабря. Однако оказалось, что на устранение неполадок понадобится больше времени.