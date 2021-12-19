Дороже всего заказать Деда Мороза и Снегурочку в Махачкале, а самые бюджетные цены в Липецке

Дороже всего заказать Деда Мороза и Снегурочку в Махачкале
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Аналитики сервиса «Авито» рассказали, какие новогодние услуги наиболее востребованы у россиян.
Традиционно в тот период времени возрастает спрос на главных персонажей новогодней ночи – Деда Мороза и Снегурочку.
Регионы с самым высоким спросом на услуги аниматоров:
Махачкала + 133%,
Ярославль +122%,
Тюмень +116%,
Уфа +89%,
Курск +89%.
А вот в Саратове и Сургуте максимально упал спрос на услуги аниматоров. В первом городе он сократился на 10%, во втором – на 6%.
Цены в 2021 году также изменились, они выросли на 15% по сравнению с 2020-м.
- Фиксируется увеличение на 15%. Теперь за час в среднем просят 1500 рублей, - рассказал «Ридусу» руководитель отдела маркетинга «Авито Услуги» Иван Чулков.
Но далеко не во всех регионах можно вызвать на дом Деда Мороза и Снегурочку за эти деньги. Например, в Махачкале аниматорам придется заплатить 2,5 тысячи рублей, в Москве — 2,2 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге 2 тысячи рублей.
Дешевле всего вызвать на дом Дедушку Мороза и Снегурочку в Тольятти (990 рублей) и Липецке (800 рублей).