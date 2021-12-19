Дороже всего заказать Деда Мороза и Снегурочку в Махачкале, а самые бюджетные цены в Липецке

Дороже всего заказать Деда Мороза и Снегурочку в Махачкале Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики сервиса «Авито» рассказали, какие новогодние услуги наиболее востребованы у россиян.

Традиционно в тот период времени возрастает спрос на главных персонажей новогодней ночи – Деда Мороза и Снегурочку.

Регионы с самым высоким спросом на услуги аниматоров:

Махачкала + 133%,

Ярославль +122%,

Тюмень +116%,

Уфа +89%,

Курск +89%.

А вот в Саратове и Сургуте максимально упал спрос на услуги аниматоров. В первом городе он сократился на 10%, во втором – на 6%.

Цены в 2021 году также изменились, они выросли на 15% по сравнению с 2020-м.

- Фиксируется увеличение на 15%. Теперь за час в среднем просят 1500 рублей, - рассказал «Ридусу» руководитель отдела маркетинга «Авито Услуги» Иван Чулков.

Но далеко не во всех регионах можно вызвать на дом Деда Мороза и Снегурочку за эти деньги. Например, в Махачкале аниматорам придется заплатить 2,5 тысячи рублей, в Москве — 2,2 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге 2 тысячи рублей.

Дешевле всего вызвать на дом Дедушку Мороза и Снегурочку в Тольятти (990 рублей) и Липецке (800 рублей).