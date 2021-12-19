Из шахты имени Рубана в Кузбассе эвакуированы все горняки, никто не пострадал

Из шахты имени Рубана в Кузбассе эвакуированы все горняки Фото: пресс-служба компании "СУЭК-Кузбасс"

Все горнорабочие, находившиеся в момент пожара в шахте имени Рубана в Кемеровской области, были эвакуированы.

По информации «Интерфакса», на поверхность вывели 128 шахтеров. Смена номинально должна составлять 140 человек, рассказали в администрации шахты.

В результате происшествия никто не пострадал.

Как писал сайт kp.ru, пожар в шахте имени Рубана в Кузбассе произошел в воскресенье, 19 декабря. Инцидент произошел в результате самонагревания пласта. После случившегося сработали датчики температуры и угарного газа.

Напомним, 25 ноября 2021, когда горняки спускались на работу в штреки, на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области прогремел взрыв. В момент аварии в шахте находились 285 человек, за пять часов после взрыва на поверхность удалось выбраться только 239 из них. В результате аварии погиб 51 человек, среди которых пять спасателей.