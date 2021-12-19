Таня Меженцева из России заняла седьмое место на «Детском Евровидении» Фото: страница героини публикации в соцсети

Россиянка Таня Меженцева заняла седьмое в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение – 2021». Финал конкурса состоялся в Париже в воскресенье, 19 декабря. Победительницей «Детского Евровидения» в этом году стала армянская певица Малена с песней Qami, qami («Ветер, ветер»).

11-летняя Таня Меженцева участвовала в конкуре уже во второй раз, но два года назад их дует с Денберелом Ооржаком стал только 13-м. Перед финалом «Детского Евровидения» у россиянки возникли проблемы с голосом, в связи с чем ей было запрещено напрягать связи, пишет «КП-Афиша».

В финале конкурса она выступала с танцорами, поднявшись на высоту в три метра над сценой.

Сайт kp.ru писал о российской певице Тне Меженцевой, которая обошла в национальном отборе всех своих конкурентов, среди которых были дочь певца Трофима – Елизавета Трофимова и еще одна участница шоу «Голос. Дети» – Юлия Гаврилова.