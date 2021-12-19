Калужский «УграФест» получит статус федерального праздника

Фото: газета «Калужская неделя»/Георгий Орлов

Третий по счёту фестиваль прошел сегодня в Инновационном культурном центре. Торжество в честь становления России, как суверенного государства было организовано министерством внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

Фото: газета «Калужская неделя»/Георгий Орлов

Великое стояние на реке Угре закончилось 11 ноября 1480 года и стало завершающим этапом свержения монголо-татарского ига. Хотя нам больше известна Куликовская битва, которая произошла на сто лет раньше, но именно события на пограничной в те времена реке стали решающими в победе россиян над Ордой. В октябре 1480 года к границам российского государства подошло войско монголо-татарского хана Ахмеда. Ему противостояли россияне под командованием русского царя Ивана III. Ордынцы в течение месяца не смогли форсировать реку и атаковать русских воинов и, в конце концов, вынуждены были возвратиться в степь. С тех пор монголо-татарской иго, которое продолжалось более двух веков, считается полностью свергнутым.

Фото: газета «Калужская неделя»/Георгий Орлов

Эти судьбоносные для России события произошли на Калужской земле, на берегах Угры. А праздник 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – включен в календарь региональных памятных дат.

В фестивале участвовали депутаты Государственной Думы от Калужской области Ольга Коробова и Геннадий Скляр, а также министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег Калугин.

В программе торжеств были развлекательные и культурно-образовательные мероприятия. Они были проведены с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Фото: газета «Калужская неделя»/Георгий Орлов

Для калужан и иногородних гостей фестиваля были организованы мастер-классы по изготовлению кожаных украшений и традиционных кукол из лоскутков, глиняных игрушек, а также армрестлинг, силовой экстрим и турнир по современному мечевому бою, диджей и фаер-шоу . Поэты Андрей Галамага и Галина Бурденко читали свои стихи на литературной встрече «От Страстного бульвара до Оптиной пустыни». Зрители фестиваля посмотрели фильм «Суверенное государство Российское» и стали участниками подведения итогов фотоконкурса «Калужский край – место силы». А концерт российской рок-певицы Ольги Кормухиной и лидера группы «Парк Горького» Алексея Белова стали самыми зрелищными моментами фестиваля.

«События, произошедшие на калужской земле в 1480 году, стали переломными в истории России. Здесь началась русская государственность, здесь Русь сбросила многовековое иго. Великое стояние на Угре очень важно для каждого из нас. Фестиваль «УграФест» дает возможность прикоснуться к истории нашей Родины, почтить память предков и привлечь молодежь к нашей исконной русской культуре. Очень рада принять участие в таком важном и ярком событии», – написала певица Ольга Кормухина на странице фестиваля в его социальной сети накануне памятной даты.

Фото: газета «Калужская неделя»/Георгий Орлов

А Ольга Коробова отметила, что даже активное развитие цифровых технологий, не может заменить потребность россиян всех возрастов непосредственно прикоснуться к истории нашей страны: «Очень важно, что есть такие мероприятия, где можно потрогать, увидеть, непросто с экранов телевизоров и компьютеров, а самому принять участие, что-то сделать и вспомнить, что на Руси были не супергерои, а богатыри. И сегодня мы как раз посмотрим на их выступления».

Фото: газета «Калужская неделя»/Георгий Орлов

Олег Калугин подчеркнул колоссальную значимость фестиваля «УграФест» для сохранения исторической памяти, укрепления межнациональных отношений и воспитания у молодёжи чувства сопричастности к великому прошлому и яркому настоящему своей страны: «Я рад приветствовать калужан и гостей города на ставшем уже традиционным для нас фестивале «УграФест». Его проведение – одно из самых заметных событий нашей области, а сам праздник – День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года – стал своим для жителей региона».

Геннадий Скляр сказал: «В борьбе за суверенность идет борьба за наши исторические ценности, опыт, представление о будущем страны. Мы должны отстаивать свою позицию, используя совершенно разные способы. Это и учебники, фильмы, живые дискуссии, фестивали».

«Необходимо, чтобы вся Россия, от Дальнего Востока до Калининграда, вспомнила, что такое стояние на Угре и значение этого исторического события для нашей страны», - заявил Геннадий Скляр, подчеркнув, что в недалёком будущем День победного окончания Великого стояния на реке Угре 1480 года станет памятным днем и в календаре общероссийских праздников.