Прокуратура начала проверку после пожара в шахте имени Рубана в Кузбассе Фото: пресс-служба компании "СУЭК-Кузбасс"

Прокуратура Кемеровской области инициировала проверку после пожара в шахте имени Рубана. На месте происшествия работает заместитель прокурора региона и прокурор города Ленинск-Кузнецкого.

«Сегодня, 19 декабря, в г. Ленинске-Кузнецком произошло срабатывание датчиков на шахте имени А.Д. Рубана, работники предприятия выводятся на поверхность. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности, ее проведение поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли», – сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.

Как писал сайт kp.ru, пожар в шахте имени Рубана в Кузбассе произошел в воскресенье, 19 декабря. Инцидент произошел в результате самонагревания пласта. После случившегося сработали датчики температуры и угарного газа.

Спасатели подняли на поверхность 128 горнорабочих.