Участница "Детского Евровидения" Таня Меженцева: У нас все получилось

Таня Меженцева из России заняла седьмое место на «Детском Евровидении» Фото: страница героини публикации в соцсети

Участника песенного конкурса "Детское Евровидение" Таня Меженцева, представлявшая Россию в финале, поделилась впечатления после выступления. Мероприятие прошло в Париже 19 декабря.

По словам девочки, она чувствовала большую ответственность, но при этом отметил, что у нее получилось

- Я чувствовала большую ответственность в финале конкурса - ведь я представляла нашу большую страну. Конечно, я волновалась. Но у нас все получилось, - приводит слова Тани пресс-служба Академии Игоря Крутого.

Как пишет "КП-Афиша", 11-летняя россиянка Таня Меженцева заняла 7 место в музыкальном конкурсе "Детское Евровидение - 2021". В этом конкурсе девочка участвовала уже во второй раз. Перед финалом «Детского Евровидения» у россиянки возникли проблемы с голосом, в связи с чем ей было запрещено напрягать связки. Победительницей стала армянская певица Малена с песней Qami, qami («Ветер, ветер»).