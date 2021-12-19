Умер Карлос Марин, участник квартета Il Divo Фото: GLOBAL LOOK PRESS

19 декабря умер Карлос Марин - один из четырёх вокалистов интернационального квартета поп-исполнителей Il Divo. Он умер в возрасте 53 лет.

- Мы сообщаем вам, что наш друг и коллега Карлос Марин скончался. Его будет не хватать друзьям, семье и фанатам. Никогда не будет другого такого голоса или духа, какой был у Карлоса. На протяжении 17 лет все мы четверо находились в этом невероятном путешествии под названием Il Divo, и мы будем скучать по нашему другу, - говорится сообщении музыкального коллектива на странице в Твиттере.

По информации издания Sun, певец 7 декабря этого года заразился коронавирусом, а позже врачи погрузили его в искусственную кому. Отмечается, что исполнитель умер в больнице в британском городе Манчестер.

Напомним, квартет Il Divo состоял из музыкантов Карлоса Марина, Урса Бюлера, Себастьяна Изамбара и Дэвида Миллера. Эта группа так известна, что некоторые музыкальные критики называли ее "группой Queen без гитар".