Замглавы ВКС России считает Bayraktar "лакомой" мишенью для "Панцирей"

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Фото: Иван МАКЕЕВ

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" способны без труда поразить дроны турецкого производства Bayraktar. Об этом заявил заместитель начальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин.

Он также отметил, что для российской техники эти беспилотники являются "лакомой" и простой целью.

- Для "Панциря" Bayraktar с его массово-габаритными и скоростными данными - самая удобная мишень. Никакой сложности ... не представляет. Это очень легкая, очень лакомая для "Панциря" мишень", - рассказал Муравкин в эфире телепрограммы "Вести недели".

Ранее сообщалось, что турецкое издание Haber 7 хвастливо рассказало, что турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 якобы поразили значительное количество российских зенитно-ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" в Сирии - в провинции Идлиб. А еще турецкие беспилотники якобы уничтожили практически все "Панцири" в Ливии при попытке отрядов маршала Хафтара захватить Триполи.

Однако российская сторона уже ответила: "Все эти публикации оцениваем как дезинформацию, это спланированная кампания".